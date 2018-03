Belo Horizonte — Fußball-Profi Neymar ist am Samstag offenbar erfolgreich operiert worden. Der Eingriff am verletzten rechten Fuß des Offensivspielers „ist gut verlaufen", teilte ein Sprecher des brasilianischen Verbandes (CBF) vor dem Krankenhaus in Belo Horizonte mit.

Neymar sei eine Schraube im fünften Mittelfußknochen eingesetzt worden, teilte der brasilianische Verband nach dem Eingriff in einem schriftlichen Statement mit. Der brasilianische Teamarzt Rodrigo Lasmar hatte zuvor einen Bruch des Knochens diagnostiziert. In etwa sechs Wochen werde der Spieler untersucht, um ein mögliches Datum für die Rückkehr ins Training bestimmen zu können.

Der Star von Paris Saint-Germain befinde sich schon in seinem Zimmer, es habe keine Probleme gegeben, sagte der Verbandsmitarbeiter. (APA/AFP)