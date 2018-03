LASK - Sturm Graz 0:2

Sturm Graz hat seine Durststrecke am Samstag mit einem 2:0-(1:0)-Erfolg beim LASK beendet und Neo-Coach Heiko Vogel den ersten Dreipunkter beschert. Der 18-Jährige Dario Maresic (40.) und Peter Zulj (57.) sicherten dem Deutschen nach dem Einzug ins Cup-Halbfinale das zweite Erfolgserlebnis innerhalb von vier Tagen und sorgten dafür, dass Sturm Leader Salzburg vorerst auf sieben Punkte nahekam.

Während Vogel im Finish vom Sturm-Anhang mit Sprechchören gefeiert wurde, endete für den eher harmlosen LASK eine Serie von vier Heimsiegen. Die zweite Niederlage in Folge bedeutet zudem einen kleinen Rückschlag im Kampf um Platz vier. Vor dem Sonntagsschlager der 25. Runde zwischen Salzburg und Rapid wiesen die Wiener einen Drei-Punkte-Vorsprung auf den fünftplatzierten LASK auf.

Austria - WAC



Die Austria hat beim Debüt von Neo-Trainer Thomas Letsch den ersten Sieg im Frühjahr eingefahren. Die Wiener setzten sich am Samstag gegen den Wolfsberger AC verdient, aber ohne zu glänzen mit 2:0 (1:0) durch. Während der siebentplatzierten Austria nun vorerst neun Zähler auf einen Europacup-Fixplatz fehlen, blieb der Vorsprung des WAC auf Schlusslicht St. Pölten bei zehn Punkten konstant.

Raphael Holzhauser mit einem sehenswerten Freistoß (18.) und Dominik Prokop (53.) trafen für die "Veilchen", die in vier Runden im neuen Jahr zuvor nur einen Punkt geholt hatten. Tarkan Serbest sah bei den Siegern im Finish die Gelb-Rote Karte (82.). Es war der erst dritte Ligaerfolg der Austria in den vergangenen 15 Runden, der zweite gegen den WAC. Die Lavanttaler boten offensiv wenig, sie halten nach fünf Frühjahresspielen bei bescheidenen zwei geschossenen Treffern.

Mattersburg - Admira 3:2

Smail Prevljak hat Fußball-Bundesligist SV Mattersburg zu einem 3:2-Sieg gegen Admira Wacker geschossen. Der Bosnier erzielte am Samstag im Pappelstadion alle drei Treffer und hält nun bei zehn Toren in der laufenden Saison. Der Tabellensechste Mattersburg ist seit acht Runden ungeschlagen und hat nur mehr zwei Punkte Rückstand auf den Fünften LASK. Die Admira behielt vorerst den dritten Platz.

Nach einem Doppelpack von Prevljak, der in der 23. und in der 45. Minute einnetzte, lagen die starken Mattersburger zur Pause verdient mit 2:1 in Front. Für die Admiraner hatte Lukas Grozurek nach einem Fehler von SVM-Goalie Markus Kuster getroffen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Prevljak (51.), ehe nach dem Tor von Patrick Schmidt (78.) für die Admiraner noch kurz Hoffnung aufkeimte.



Der von Salzburg ins Burgenland verliehene Bosnier hat nun in seinen vergangenen drei Bundesliga-Spielen jeweils mindestens zwei Tore erzielt, in der Vorwoche gegen Altach war er gesperrt gewesen. Dazu traf der Bosnier auch am Dienstag bei Mattersburgs 4:1-Sieg im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Hartberg.



St. Pölten - Altach 1:2

Der SKN St. Pölten ist am Samstag in der Fußball-Bundesliga dem rettenden Ufer nicht näher gekommen. Das Schlusslicht kassierte gegen den SCR Altach eine bittere 1:2-Heimniederlage und liegt damit weiterhin zehn Punkte hinter dem Neunten WAC.

Daniel Schütz hatte die Gastgeber in der 52. Minute in Führung gebracht. Die Tore von Hannes Aigner in der 70. und Samuel Oum Gouet in der 89. Minute brachten aber noch die Wende zugunsten der Vorarlberger.