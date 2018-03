Rom – Im Zweikampf mit Napoli an der Tabellenspitze der Serie A hatte Juventus Turin am Samstag auch das Glück auf seiner Seite. Dank eines Treffers von Paulo Dybala in der 93. Minute siegte Juve auswärts bei Lazio Rom mit 1:0 und verkürzte den Rückstand auf Leader Napoli vorerst auf einen Punkt. Der Rivale war allerdings ab 20.45 Uhr noch gegen die AS Roma im Einsatz.

Schwerer Dämpfer für Napoli im Titelkampf

SSC Napoli hat am Samstag einen schweren Dämpfer im Titelkampf der italienischen Fußball-Serie-A hinnehmen müssen. Zuhause unterlag die Elf von Maurizio Sarri der AS Roma mit 2:4 (1:2) und liegt bei einem Spiel mehr nur noch einen Punkt vor Juventus Turin an der Tabellenspitze. Der späte Treffer von Paulo Dybala (93.) beim 1:0-Sieg Juventus Turins über Lazio Rom war damit doppelt wertvoll.

Lorenzo Inisgne (6.) sorgte zwar für einen Napoli-Start nach Maß. Cengiz Ünder mit dem postwendenden Ausgleich (7.), ein Doppelpack von Edin Dzeko (26., 73.) und Diego Perotti sorgten aber für eine eindrucksvolle Trendwende der Roma, die schließlich verdient siegte. Während Juventus in der Liga zum siebenten Mal in Folge ohne Gegentor blieb und seinen zehnten Sieg en suite bejubelte, riss Napolis Erfolgsserie nach zehn Dreipunktern in Folge. (APA)