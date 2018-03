Florenz – Die italienischen Fußball-Erstligisten Fiorentina und Cagliari werden die Rückennummer 13 in Gedenken an den verstorbenen Davide Astori nicht mehr vergeben. Dies gaben die beiden Serie-A-Clubs am Dienstag bekannt. Astori spielte ab 2008 sechs Saisonen für Cagliari, seit 2015 stand er bei den Florentinern unter Vertrag. Der 31-Jährige verstarb in der Nacht auf Sonntag vor dem Ligaspiel in Udine.

„Das Trikot ist deines für immer“, schrieb Fiorentina zu einem Foto des Profis. Am Dienstag sollte eine Autopsie weitere Erkenntnisse über die Todesursache bringen. Das Begräbnis des Fiorentina-Kapitäns wird am Donnerstag in Florenz stattfinden. (APA/AFP)