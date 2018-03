Bremen – Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat Spekulationen zurückgewiesen, Kapitän Zlatko Junuzovic habe in Bremen keine Zukunft mehr. „Zlatko weiß um die Wertschätzung, die er im gesamten Verein genießt“, sagte Kohfeldt am Dienstag. „Zladdi ist sehr wichtig für uns. Er hat hier viel geleistet und wird auch noch in der Zukunft viel für Werder leisten.“

Der ehemalige österreichische Teamspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ist unter Kohfeldt kein Stammspieler mehr. Zuletzt kam Junuzovic beim 2:2 in Gladbach gar nicht zum Einsatz. Erste Gespräche über einen neuen Vertrag hat es nach Auskunft von Geschäftsführer Frank Baumann bereits gegeben. Allerdings will Werder die Bezüge von Junuzovic offenbar reduzieren. Eine Einigung steht deshalb bisher noch aus.

Junuzovic hat zuletzt immer wieder betont, dass er erst mit Werder den Klassenverbleib sichern will, ehe er sich über seine Zukunft Gedanken macht. Er spielt seit Anfang 2012 für Werder. (APA/dpa)