Hunderte Personen haben am Mittwoch in einer Kapelle im Fußball-Trainingszentrum Coverciano nahe Florenz vom am vergangenen Wochenende verstorbenen Fiorentiona-Kapitän Davide Astori Abschied genommen. Die gesamte Mannschaft des Serie-A-Clubs, die Internationalen Daniele de Rossi, Andrea Belotti und Riccardo Motolivo sowie der Ex-Internationale Alessandro Costacurta waren unter den Trauernden.

Der 31-jährige Astori war am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen der Obduktion zufolge ist er eines natürlichen Todes gestorben. Das Begräbnis findet am Donnerstag in Florenz statt. (APA/AFP)