Von Alex Gruber

Ein Fight auf Messers Schneide

Der Tacho im Haus der Werkssportgemeinschaft hat in den vergangenen Wochen vor allem wegen vieler leerer Kilometer (Bus-Heimreise aus Spanien und Absage beim FAC) ausgeschlagen. Hoffentlich sind die vielen Stunden im Bus nicht in die Muskulatur und den Laktatstoffwechsel geschossen. Mit drei Langzeitverletzten (Florian Mader, Michael Steinlechner und Stefano Pellizzari) ist sowieso für Monate nicht mehr zu rechnen.

Ansonsten hat Coach Thommy Silberberger die Qual der Wahl. Auch Florian Buchacher ist wieder fit, die Flanken rund um Wackers Raketen wie beispielsweise Kapitän Florian Jamnig muss man mit laufstarken Spielern verdichten. Das haben u. a. die drei jüngsten Derbyniederlagen offenbart, insbesondere das 3:4 im Frühjahr. Im Herbst gingen auch beide Duelle verloren (1:3, 0:1), seit dem Wattener Wiederaufstieg und nach sechs Derbys lautet die Head-to-Head-Statistik an Siegen jetzt 3:3.

Von der „verflixten Sieben“ will die WSG vor heimischem Anhang nichts wissen. Das letzte Testspiel in Rosenheim liegt 14 Tage zurück. „Der Rhythmus fehlt uns mit Sicherheit, aber ein Derby ist halt doch wieder was anderes. Das wird ein Fight auf Messers Schneide“, ist sich Silberberger der Schärfe bewusst. Über die Ausgangslage gebe es mit einem Blick auf die Tabelle keine Zweifel: „Sie sind Erster, haben beide Frühjahrspartien gewonnen und wollen hinauf. Wir hängen nach dem Herbst etwas in den Seilen und sind durch zwei Absagen auf Platz neun gerutscht. Sie waren schon in den Derbys zuvor der Favorit und sind es jetzt mehr denn je.“

Dieses Understatement ist natürlich auch von psychologischem Nutzen. Silberberger glaubt zu wissen, dass Wacker-Coach Karl Daxbacher in der Offensive wohl wieder verstärkt den Weg über WSG-Innenverteidiger David Gugganig wählt: „Auf ihn hat er es abgesehen.“ Aber verteidigt wird ja im Verbund. „Außerdem haben wir auch schnelle Spieler. Lasst euch überraschen“, ergänzt er kämpferisch. Nach vorne (Pranter, Katnik, Jurdik …) gibt’s ja genügend Optionen.

Daxbacher: „Wir haben uns etwas überlegt“

„Rie­n ne va plus“, hieß es gestern in der Geschäftsstelle des FC Wacker vor dem Derby in Wattens. Die 420 Tickets für den Gästesektor auf der Osttribüne waren zur Mittagsstunde alle vergriffen, dementsprechend groß wird die Unterstützung im Gernot-Langes-Stadion heute auch sein.

Kein Wunder, wenn der FC Wacker nach den zwei Frühjahrserfolgen gegen Hartberg (2:0) und Lustenau (2:1) von der Tabellenspitze lacht. „Es tut gut, so zu starten, aber spielerisch haben wir Luft nach oben und müssen gute Phasen länger auf den Platz bringen“, weiß Kapitän Christoph Freitag, der im August beim Derbyerfolg in Wattens zum Megaphon gegriffen hat. Gegen eine ähnlich emotionale Siegesfeier hätte er heute nichts einzuwenden, winkt mit einem Blick auf das Wesentliche aber auch gleich ab: „Zuerst kommt das Spiel.“

Es tut richtig gut, Wacker-Coach Karl Daxbacher zu lauschen: „Sie werden sich was überlegen und wir haben uns etwas überlegt. Aber die Entscheidung fällt immer noch am Platz und wird von den Spielern getroffen“, fordert der 64-jährige Trainerroutinier am grünen Rasen nicht nur Lehrbeispiele, sondern auch spielentscheidende Selbstständigkeit ein. Daxbachers Derbybilanz gegen Wattens ist positiv (3:1), die Favoritenrolle nimmt er gelassen an: „Die Favoritenrolle war immer bei uns. Und wenn man aufsteigen will, muss man sie auch bestätigen können.“

Die Tatsache, dass Wattens eine „Unbekannte“ ist – ein Video vom Testspiel im Trainingslager gegen den FK Ventspils gibt es –, aber Wacker dafür schon zwei Spiele bestritten hat, beurteilt Daxbacher ähnlich wie Pendant Silberberger: „Zum einen ist es vielleicht von Vorteil, dass sie uns beobachten konnten. Zum anderen von Nachteil, dass sie noch kein Bewerbsspiel in den Beinen haben.“ Außerdem: Ein Derby hat ja seine eigenen Gesetze.

Aus personeller Sicht kehrt Linksverteidiger Albert Vallc­i in die Startelf zurück, Dominik Baumgartner rückt für den angeschlagenen Harald Pichler voraussichtlich ins Abwehrzentrum. Und letztlich muss Wacker sein Plus im Kollektiv ausspielen.