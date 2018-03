Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Nationalspieler Joshua Kimmich vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der Außenverteidiger habe sich „zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt", begründete der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Freitag in einer Vereinsmitteilung die langfristige Verlängerung. Der 23-jährige Kimmich bewertet die Einigung auch als einen Vertrauensbeweis. „Meine Ziele und die des Vereins für die kommenden Jahre sind sehr ehrgeizig." Kimmich war im Sommer 2015 nach München gewechselt. Er kam vom VfB Stuttgart, war aber damals an RB Leipzig ausgeliehen. (dpa)