Eibar – Vor allem dank Weltfußballer Ronaldo hat Real Madrid einen mühevollen Sieg in der Primera Division gefeiert. Der Portugiese erzielte am Samstag beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Eibar beide Tore. Die drei Punkte stellten die Madrilenen erst in der Schlussphase sicher, in der 84. Minute traf Ronaldo zum zweiten Mal. Mit 57 Punkten festigte Real damit den dritten Tabellenplatz.

Für Ronaldo waren es in der laufenden Meisterschaft die Tore Nummer 17 und 18. In der ersten Halbzeit erzielte er das 1:0 nach einer Flanke von Luka Modric, beim entscheidenden Treffer versenkte er den Ball aus kürzester Distanz mit einem wuchtigen Kopfball unter der Latte. Kurz nach der Pause hatte Eibar einen Fehler der Madrider Abwehr nach einem Eckball für den Ausgleich genutzt.

Vor vier Tagen hatte die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane bei Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League ebenfalls mit 2:1 gewonnen, wobei Ronaldo in der 80. Minute den Siegtreffer erzielte. Von den jüngsten zehn Spielen in der Meisterschaft hat das „Weiße Ballett“ acht für sich entschieden. (APA/sda)