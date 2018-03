Bochum/Fürth – Ein Tor von Kevin Stöger hat dem VfL Bochum am Samstag im Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga zumindest einen Punkt beschert. Die Bochumer erreichten gegen den Tabellendritten Holstein Kiel zu Hause ein 1:1 (1:0). Stöger traf in der achten Minute aus etwa zwölf Metern. Für den 24-jährigen Oberösterreicher war es das dritte Saisontor.

Bochum verpasste nach dem Ausgleich durch Marvin Ducksch (61.) den zweiten Sieg unter Neo-Trainer Robin Dutt. Die Bochumer, bei denen auch Lukas Hinterseer im Einsatz war, liegen als Tabellen-15. vorerst zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, den Erzgebirge Aue einnimmt. Greuther Fürth zog mit Lukas Gugganig dank eines 2:1-Sieges gegen Schlusslicht Kaiserslautern vorbei. Kaiserslautern mit Philipp Mwene und Stipe Vucur fehlen bei einem Spiel mehr weiter fünf Punkte auf Aue. (APA)