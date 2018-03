Von Tobias Waidhofer

Innsbruck, Wattens – „Wir haben wieder einmal Charakter bewiesen.“ Es war ein Nebensatz in der Analyse des wackeren Derby-Siegtorschützen Albert Vallci. Aber einer, der den Nagel auf den Kopf traf. Es war keineswegs zwingend, was der FC Wacker im Gernot-Langes-Stadion auf den Rasen brachte, in Durchgang eins spielten die Schwarzgrünen am Freitagabend sogar richtig schwach. Aber: „Man kann solche Spiele nur gewinnen, wenn man als Einheit zusammensteht“, meinte Vallci. Und das ist beim FC Wacker ganz offensichtlich der Fall – und könnte in Sachen Aufstieg ein entscheidender Faktor werden.

Mit seinen Worten rannte Vallci – das 2:1 war übrigens sein zweiter Saisontreffer – auch bei Coach Karl Daxbacher offene Türen ein. „Wir haben jetzt zweimal hintereinander einen Rückstand gedreht. Das ist gut. Aber wir müssen besser beginnen.“ Als Blaupause soll dabei der Auftakt in Hartberg dienen, wo der FC Wacker schon in den ersten 20 Minuten ein kleines Feuerwerk abgebrannt hatte. In Wattens sei man dagegen in der ersten Halbzeit „verdient in Rückstand geraten. Wir waren verhalten, haben nicht das nötige Selbstvertrauen auf den Platz gebracht“, analysierte Daxbacher weiter. Für die Wende aus Innsbrucker Sicht sorgten diesmal auch die Einwechselspieler: Zuerst brachte Dimitry Imbongo als Unterstützung für Solospitze Zlatko Dedic neuen Schwung, dann waren Martin Harrer und vor allem Flo Rieder sofort „on fire“. Ersterer bereitete den Siegtreffer von Vallci vor, Letzterer legte Zlatko Dedic den Ausgleich auf.

Weil die SV Ried mit drei Remis ins Frühjahr gestartet ist, hat der FC Wacker nun schon vier Punkte Vorsprung auf die Wikinger. Gewinnt man das Spitzenspiel am Freitag im Inn­viertel, wären es schon sieben. Ein mögliches Meisterstück? „Es geht in dieser Liga so schnell. Man darf sich nichts leisten. Es sind noch 13 Spiele zu machen“, spricht aus Daxbacher – wie fast immer – die Stimme der Vernunft.

In der Wattener Kabine herrschte nach dem Abpfiff am Freitag dagegen „Weltuntergangsstimmung“ (O-Ton Trainer Thomas Silberberger) vor. Und zwar vor allem, weil man sich nicht allzu viel vorwerfen konnte. „Wir hatten Angst vor dem Gewinnen. Und die wurde im Derby ab der 60. Minute minütlich größer“, schüttelte Coach Thomas Silberberger den Kopf.

Zuvor hatte der kleine Bruder vieles besser gemacht als der Tabellenführer. Man war aggressiver, zeigte mehr Leidenschaft und brachte auch mehr PS auf den Rasen. Das zeigte sich auch beim Blick auf die Sprintwerte, die Akteuren wie Sebastian Santin oder Dino Kovacec starke Zahlen bescheinigten. Außerdem fanden die „Kristall-Buam“ die zwingenderen Chancen vor. Vor allem der vergebene Matchball von Dino Kovacec in Minute 85 blieb in schmerzhafter Erinnerung. Die meisten Statistiken (Ballbesitz, Torschüssen, Passquote, Ecken) sprachen trotzdem für den FC Wacker.

Dass es für die WSG schon morgen (18.30 Uhr) mit dem Nachholspiel gegen Kapfenberg weitergeht, passt dem Coach gut ins Konzept: „Ich bin froh, dass wir gleich nachlegen können.“ Dann vielleicht auch wieder mit Benni Pranter in der Startelf, dem am Freitag nur die Jokerrolle blieb. „Wir können rotieren, aber es könnte auch die gleiche Elf spielen“, will sich Silberberger nicht festlegen. Pranter und auch Flo Buchacher seien im Vorfeld des Derbys „verletzt gewesen“, Tamba habe „zu wenig getan“. Mit einem guten Auftritt im zweiten Durchgang machte der Franzose allerdings Werbung in eigener Sache. Bangen müssen die Wattener um Flo Toplitsch, der sich im Derby die schon im Herbst verletzte Schulter erneut lädierte. Lob gab es für die beiden Debütanten David Schnegg („Er hat das gut gemacht“) und Oumar Toure („Exzellent“).