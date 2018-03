Madrid — Die spanischen Fußball-Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona haben in der Liga am Samstag Pflichtsiege errungen. In den Schlagzeilen sind die Spitzenclubs dieses Mal aber nicht wegen der Tore - sondern wegen eines unerwarteten Toilettengangs und eines neuen Erdenbürgers.

Real-Kapitän Sergio Ramos verließ beim Stand von 1:1 gegen Eibar plötzlich den Rasen und eilte in Richtung Kabine. Erst nach fünf Minuten kam der 31-Jährige zurück. Das Rätsel der rasanten Flucht löste später Coach Zinedine Zidane: „Er hat sich ein bisschen in die Hose gemacht und ist auf die Toilette gegangen", erklärte der Franzose nach dem 2:1-Auswärtssieg und musste sich ein Lächeln verkneifen. Ramos selbst drückte es auf Twitter nach dem 2:1-Erfolg etwas sachter aus: „Die Natur hat gerufen."

Sein drittplatzierter Club liegt auch nach 28 Runden 15 Punkte hinter dem FC Barcelona, der sich bei Schlusslicht Malaga auch ohne Lionel Messi mit 2:0 durchsetzte. Der Argentinier fehlte, weil er zum dritten Mal Vater wurde. Seine Frau Antonella brachte in Barcelona Ciro zur Welt, den dritten Sohn des Paares nach Thiago und Mateo. Messi postete auf Instagram ein Foto mit der Hand des Neugeborenen, die seinen Finger umklammert. „Herzlich willkommen, Ciro!", schrieb der 30-Jährige. „Der Mama und ihm geht es gut. Wir sind überglücklich." (APA)