Wattens – Das 1:2 gegen den FC Wacker war die vierte Heimniederlage in Serie, zuvor musste sich die WSG im Herbst im eigenen Heim auch Hartberg, Ried und Wiener Neustadt beugen. Der letzte Heimsieg datiert von Ende September, als man den FAC mit 5:1 aus dem Gernot Langes Stadion geschossen hat.

Der legendäre Hofer-Spruch „Mander s’isch Zeit“ hat somit seine Gültigkeit. Und obwohl es in dieser Saison ja fix keinen Absteiger aus der zweithöchsten österreichischen Fußballliga gibt, tut man gut daran, sich (kleine) Ziele zu setzen.

„Wir arbeiten ja auch für die Zukunft. Wir sind eine gute Adresse. Und ich glaube schon, dass jeder Spieler bei uns bleiben will. Somit muss sich auch jeder in die Auslage spielen“, hält Coach Thommy Silberberger die Spannung in den eigenen Reihen hoch. Im Derby sah er seine Mannschaft „auf einem guten Weg“, das Adjektiv „gewinnbringend“ gilt es heute einzustreuen.

Hinter Mittelfeldmotor Flo Toplitsch, der gestern beim Abschlusstraining mit Strumpf auf der Schulter die Schmerzgrenze auslotete und heute zur MRT-Untersuchung schreitet, steht ein Fragezeichen. Dafür wären Routiniers wie Flo Buchacher, Benni Pranter oder Simon Zangerl sehr frisch. „Schau’n ma mal“, zitiert Silberberger in Beckenbauer-Manier. Am Ende muss in erster Linie ja das Resultat passen. (lex)