Innsbruck – Nach vier Jahren Pause peilt Manchester United wieder den Einzug ins Viertelfinale der Champions League an. Nach einem torlosen Hinspiel gegen den FC Sevilla soll am Dienstag im Old Trafford alles klar gemacht werden.

Jose Mourinho hatte vor dem Duell mit Sevilla leicht lachen. In der Premier League entschied der Portugiese am Wochenende das Prestigeduell mit Liverpool (2:1) für sich. Davon könne man sich freilich nichts kaufen, betonte Mourinho jedoch: „Im modernen Fußball lebt man Tag für Tag, Woche für Woche und Spiel für Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass alles, was wir in den vergangenen Wochen erreicht haben, vergessen wird, wenn wir gegen Sevilla verlieren.“

Ebenfalls auf den Sprung in die Runde der besten acht hofft die AS Roma. Die Italiener müssen im Heimspiel gegen Schachtar Donezk jedoch ein 1:2 wettmachen. Zuletzt stand die Roma vor zehn Jahren im Viertelfinale der Königsklasse. (APA)