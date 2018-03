Buenos Aires/St. Petersburg – Vizeweltmeister Argentinien muss für die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ohne Innenverteidiger Emanuel Mammana planen. Der 22-jährige Profi von Zenits St. Petersburg fällt wegen eines Kreuzbandrisses monatelang aus. Mammana zog sich die schwere Knieverletzung beim 0:0 am vergangenen Sonntag auswärts gegen den FK Rostow zu.

Die Argentinier bestreiten in der kommenden Länderspielphase zwei hochkarätige Testpartien. Am 23. März trifft die Mannschaft von Trainer Jorge Sampaoli in Manchester auf Italien, vier Tage später in Madrid auf Spanien. Bei der WM müssen die von Superstar Lionel Messi angeführten Argentinier in der Gruppe D gegen Island, Kroatien und Nigeria antreten. (APA/dpa)