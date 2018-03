Frankfurt am Main – Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich von Frauen-Bundestrainerin Steffi Jones getrennt. Für die nächsten beiden Spiele im April gegen Tschechien und in Slowenien werde der 66-jährige Horst Hrubesch die Mannschaft interimistisch übernehmen, teilte der DFB am Dienstag mit. Zu dieser Entscheidung sei das DFB-Präsidium bei einer Telefonkonferenz gekommen.

Es folgte damit einer Empfehlung des Direktors für die Nationalmannschaften, Oliver Bierhoff, sowie des Sportlichen Leiters Joti Chatzialexiou. Ausschlaggebend für die Beurlaubung der 45-jährigen Jones waren das Aus im EM-Viertelfinale 2017 und jüngst der letzte Platz bei einem Einladungsturnier in den USA. Mit Jones sei am Montag bei einem persönlichen Treffen über die Situation gesprochen geworden. (APA/dpa)