Wattens – Das Wandern ist sprichwörtlich des Müllers Lust. Die Rotation scheint dagegen derzeit des „Silbis“ Lust zu sein. Nach der überraschenden Startaufstellung im Derby gegen den FC Wacker veränderte WSG-Wattens-Coach Thomas Silberberger seine Elf vor dem 3:2 im Erste-Liga-Nachtrag gegen Kapfenberg erneut auf vier Positionen.

Und das sollte sich lohnen. Schließlich war der Sieg gegen die Steirer der erste „Dreier“ seit dem 2:1-Erfolg bei BlauWeiß Linz am 17. November 2017. „Das kommt daher, dass in der Vorbereitung alle gut gearbeitet haben.“ Es sei zum Beispiel „eine Geschmacksfrage, ob vorne der Jurdik oder der Zangerl spielt“. Und am Freitag gegen Lustenau wird der Coach seine Elf erneut umstellen müssen. Immerhin sind Oumar Toure (Gelb-Rot) und Dino Kovacec (5. Gelbe) gesperrt. Bei Mittelfeldpartner Roger Tamba machte am Montagabend außerdem der Muskel zu. „Jurdik ist frisch, Toplitsch (erholt von seiner Schulterverletzung, Anm.) ist frisch. Die werden am Freitag sicher spielen.“

Bei aller Freude über den ersten Heimsieg seit Ende September (5:1 gegen den FAC) fand der Coach aber auch kritische Töne: „ Die Gegentore sind mir zu billig.“ Das gilt es abzustellen. Denn mit der Lustenauer Austria kommt am Freitag (18.30 Uhr) ein anderes Kaliber ins Gernot-Langes-Stadion.

Der FC Wacker bereitet sich dagegen auf den Schlager bei der SV Ried (Freitag, 20.30 Uhr, live Sport Plus) vor. Und die Gastgeber sind vor dem Spitzenspiel – überholt von Wiener Neustadt – nur noch Dritter. „Ried steht unter Druck. Die haben sich das auch einfacher vorgestellt“, erwartet Wacker-Trainer Karl Daxbacher eine Ried-Truppe mit dem Messer zwischen den Zähnen. (t.w.)