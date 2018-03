Der vom Abstieg aus der Premier League bedrohte Club West Ham United hat am Mittwoch harte Sanktionen gegen jene Stadionbesucher angekündigt, die am Samstag bei der 0:3-Niederlage gegen Burnley den Platz gestürmt bzw. Gegenstände in die Loge der Teambesitzer geworfen hatten. „Jeder Einzelne der für schuldig befunden wird, erhält für jedes West-Ham-Spiel auf Lebenszeit Zutrittsverbot.“

Nach allen drei Burnley-Toren stürmten Zuseher auf den Rasen. Auf der Haupttribüne sammelten sich verärgerte Anhänger und protestierten gegen die Vereinsführung. Dabei sollen auch Gegenstände in die Loge von den Co-Besitzern David Gold und David Sullivan geworfen worden sein.

Der Club von ÖFB-Teamstürmer Marco Arnautovic kündigte eine umfassende Aufarbeitung der Geschehnisse in Kooperation mit der Polizei an. In der Tabelle liegt man lediglich drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. (APA)