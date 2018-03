Von Alex Gruber

Salzburg – Die Frage, ob die junge Multikulti-Truppe aus Salzburg den Champions-League-erprobten Dortmundern Paroli bieten kann, wurd­e im Achtelfinal-Hinspiel beantwortet. Salzburg kann – und wie sogar. Möglicherweise haben die Bullen beim 2:1-Auswärtssieg im Signal-­Iduna-Park sogar ein besseres Resultat liegen gelassen. Denn genauso frech, wie das klingt, sind die Mozartstädter im geschlossenen Kollektiv vor der schwarzgelben Wand auch aufgetreten.

Mit ein Grund, warum neben Stefan Lainer beispielsweise auch der 20-jährige Youngster Xaver Schlager jetzt in den ÖFB-Teamkader von Franco Foda einberufen wurde. Mit ein Grund, warum auch die beiden Juwele aus Mali, Amadou Haidara (20) und Diadie Samassekou (22), wie viele Vorgänger wohl „nur“ Durchlaufposten auf Salzburger Boden sind.

Salzburg kann, Dortmund muss. So sieht es zumindest die Papierform vor. Dabei bringt die UEFA-Statistik auch ganz andere Werte zu Tage. Während Salzburg seit 18 Europacupspielen (elf Sieg­e, sieben Unentschieden) ungeschlagen ist und in dieser Phase in acht Heimspielen gar nur zwei Gegentreffer kassiert hat, hängen die Borussen international in den Seilen. Das desaströse Champions-League-Aus in dieser Saison weist unter anderem aus, warum Dortmund von den letzten sieben Auswärtsspielen im Europapokal kein einziges (drei Unentschieden, vier Niederlagen) gewonnen hat.

Salzburg gewinnt trotz Verjüngung an Wert, Dortmund hat ihn in dieser Saison – man vergesse nicht auf viele hochkarätige Abgänge in den letzten Jahren – verloren. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der österreichische Coach Peter Stöger noch kein einziges seiner elf Bundesliga-Spiele verloren hat und den BVB auf Tabellenplatz drei auf Kurs Richtung direkter Champions-League-Qualifikation hält. Die Fans der Borussen vermissen jenen Rausch, den einst über viele Jahre Jürgen Klopp und danach auch das schnelle Umschaltspiel des teils ungeliebten Thomas Tuchel auf den Rängen erzeugt hat. Nach furiosem Start unter Peter Bosz begann das schwarzgelb­e Werkl zu kränkeln.

Stöger hat es – mit Ausnahme des Salzburgs-Hinspiels – ergebnistechnisch zwar repariert, kann sich hinsichtlich einer weiteren Zukunft ein Aus gegen Salzburg aber sicher nicht leisten. Der (Prestige-)Schaden wäre viel zu groß. „Wir haben noch eine Möglichkeit, das zu reparieren. Gelingt uns das, wird es wunderbar sein. Gelingt uns das nicht, wird es die nächste Diskussion geben“, weiß der 51-jährige Wiener, was die Uhr heute Abend schlägt. Und muss dabei auf die individuelle Klasse seiner Hochkaräter vertrauen. Diese Hoffnung wurde beim ersten Treffen enttäuscht, wie giftig und dynamisch die Bullen sind, dürften Marco Reus und Co. aber spätestens seit vergangenem Donnerstag und einem ernüchternden Live-Erlebnis wissen.

Dem österreichischen Fußball steht dank Red Bull Salzburg heute ein großes Live-Erlebnis ins Haus. Eines, bei dem Salzburg-Coach Marco Rose nicht müde wird, auf die Gefahren seitens der Dortmunder Kreativspieler hinzuweisen. Im Wissen, dass man selbst angreifen muss. Vor ausverkauftem Haus (29.520 Zuseher) und vor der größten Kulisse in einem Pflichtspiel in der seit 2005 währenden Red-Bull-Ära gilt: „Wir bereiten uns auf dieses Match so vor, als hätte es das Hinspiel gar nicht gegeben. Auch in Salzburg heißt der Favorit Borussia Dortmund“, wie Routinier Andreas Ulmer erklärt.

Beide Teams können, abgesehen von Langzeitverletzten, in Bestbesetzung starten. Ros­e hat bei Salzburg kaum einen Grund, was im Gegensatz zum furiosen Hinspiel zu ändern. Bei Dortmund dürfte Michy Batshuayi, zuletzt als Joker gefeierter Doppeltorschütze gegen Frankfurt, wieder in die Startelf rotieren.

Eine offene Frage betrifft das nicht gerade üppige Grün. Wer kann den ramponierten Rasen besser bespielen? Fußball ist ja auch ganz großes Kopfkino.