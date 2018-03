Von Florian Madl

Innsbruck – Heute will der FC Wacker Innsbruck neben einem kleinen Ausblick auf das Schlagerspiel in Ried (Freitag, 20.30 Uhr, live TT.com-Ticker) einen finanziellen Einblick geben. Schließlich prangte der 15. März in der Vergangenheit stets rot angestrichen im Kalender. Grund: Bei der Bundesliga müssen bis zu diesem Tag allerhand Unterlagen zu Budget und Infrastruktur eingereicht werden, um die Lizenz für das kommende Spieljahr zu erhalten.

Auch wenn in der unmittelbar nach Jahreswechsel veröffentlichten Wacker-Hochglanzbroschüre ein Plan B, also ein Verbleib in Liga 2, einkalkuliert wird (2,72 Mio. Euro Budget für 2018/19), so erscheint doch nur der Aufstieg ein tragfähiges Konzept zu ermöglichen. Mit Stichtag 15. Jänner 2018 wurden 5,138 Mio. Euro für den Fall die höchste Liga veranschlagt – keine Tiefstapelei, sondern eine Berechnung auf Basis bestehende­r Verträge.

Von knapp 6 Millionen Euro darf man kommendes Spieljahr wohl dennoch ausgehen, womit der Verein im Konzert der Großen immer noch die kleinste Geige spielt. In Landeshauptmann Günther Platter hat man einen Fürsprecher, der das vor der Wahl schon einmal kundgetan hatte: „Ich werde den FC Wacker sicher nicht vergessen“, hatte der 63-Jährige am Rande des Bergiselspringens gemeint. Zumindest was die Beiträge der Landesunternehmen betrifft, sollte im Fall des sportlichen Aufstiegs deren Geldfluss nicht versiegen: Der Tiwag-Vertrag (900.000 €) läuft heuer aus, jener mit der IKB (150.000 €) ebenfalls, Olympiaworld (300.000 €) und Hypo (290.000 €) hingegen enden erst 2019.

Wacker-Präsident Gerhard Stocker hoffte zuletzt auf ein Fortsetzen auslaufender Verträge bei gleicher Summe bzw. Erhöhung. Um seriös und sorgenfrei in der höchsten Liga zu arbeiten, meinte der Wattener vor zwei Monaten, bräuchte es 8 Mio. Euro. Süffisanter Nachsatz Stockers: „Wir haben einen Gokart und wollen in der Formel 1 fahren.“ Zumindest die heurige Saison soll auch dank Transferein­nahmen (Patrick Eler) mit einer schwarzen Null enden.

Anders die Situation in Wattens, das mit der (Halbprofi-)Liga 2 plant. „Die Sponsoren bleiben, unser Budget wird in etwa gleich sein wie heuer“, berichtet Wattens-Präsidentin Diana Langes von ihren abgegebenen Lizenzunterlagen. Gut 2 Millionen Euro stehen dem Gesamtverein damit zur Verfügung, was für die reformierte zweite Liga durchaus reichen sollte.

Das Vereins­oberhaupt führt das auf den „Zusammenhalt aller unserer Sponsoren“ zurück, von denen die meisten bleiben würden. Allerdings bedauert es Langes, dass sie auf ihren Brief an die Landesregierung noch keine Antwort erhalten habe. „Darin geht es um die mündliche Zusage, uns finanziell wie bisher zu unterstützen.“ Im Fall eines Wacker-Aufstiegs wolle man jedenfalls nicht der Leidtragende sein. Und die Ambitionen des Vereins, der an einem Gesamtkonzept mit Nachwuchsakademie und Stadion­adaptierung bastelt, sind hinlänglich bekannt. Liga 2 soll jedenfalls Zwischen- und nicht Endstation sein.