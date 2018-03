Von Florian Madl

Innsbruck – Die Bombe platzte wenige Stunden vor der Nennfrist. Sprach Wacker-Präsident Gerhard Stocker zunächst noch über die am Donnerstag eingereichten Lizenz­unterlagen und das erhofft­e Projekt Aufstieg (6,157 Mio. €), so begannen die Augen des Watteners und seines Managers Alfred Hörtnagl plötzlich zu leuchten: „Das, was ich sage, ist derzeit noch im Konjunktiv zu lesen: Wir haben uns mit der Westliga-Mannschaft für die reformierte zweite Bundesliga beworben. Wir mussten die Chance am Schopf packen, weil ja so viele Mannschaften aus der Regionalliga nicht aufsteigen wollen. Die Nennfrist lief am Donnerstag ab, da entschieden wir uns kurzfristig.“

Hintergrund: Die angestrebte Liga-Reform in der Spielzeit 2018/19 sieht neben einer Eliteliga mit zwölf Mannschaften eine untergeordnete mit 16 Teams. Noch sind nicht alle Rahmenbedingungen geklärt, allein der angestrebte Fernsehvertrag ist noch lange nicht in trockenen Tüchern.

Auf den Konjunktiv, also die Möglichkeitsform, legt Hörtnagl deshalb Wert: Schließlich hänge das Projekt am Aufstieg der ersten Mannschaft und auch die Bundesliga müsse die Teilnahme der zweiten Innsbrucker Kampfmannschaft noch absegnen.

Finanziell sei es ein Schmalspurprojekt, wie Hörtnagl versichert: „Wir haben derzeit in der Westliga ein Budget von 250.000 Euro. Ich gehe nicht von viel mehr aus, es kommen vor allem Reisekosten dazu.“ Auch andere Fohlenteams wie jene von Rapid Wien, der Austria und Sturm Graz drängen nach oben, für den Matreier nachvollziehbar: „In welcher Liga sonst haben Talente die Chance, hochklassigen Fußball zu spielen?“ Und der 50-Jährige verweist auf den Red-Bull-Ableger Liefering, der den Übergang vom Nachwuchs- in den Erwachsenen-Fußball schaffe.

Auch die WSG Wattens plant kommende Saison bekanntlich mit der zweiten Liga – dort allerdings gilt das Projekt als Zwischenstation auf dem Weg nach oben. Wie man dem Wacker-Projekt entgegenblickt? „Ich würde das auch machen, wenn ich die Möglichkeit hätte“, sieht Wattens-Präsidentin Dian­a Langes die Vorteile. Man dürf­e sich auf weitere Derbys freuen ...