Nyon - Österreichs Serienmeister Salzburg bekommt es bei seinem ersten Auftritt in einem Viertelfinale der Europa-League mit Lazio Rom zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der zweifache italienische Meister und Gewinner des Cups der Cupsieger 1999 eliminierte im Achtelfinale Dynamo Kiew.

Spieltermine sind der 5. und 12. April, wobei das Rückspiel in Salzburg stattfindet.