Von Thomas Mair

Innsbruck — Der plötzliche Tod von Co-Trainer Ismet Hasanbasic überschattete die Wintervorbereitung des SV Wörgl. Umso erstaunlicher war der Derby-Auftritt der Unterländer beim FC Wacker II. Mit 2:0 gingen die Wörgler als verdienter Sieger vom Platz und heilten auf sportliche Weise ein paar Wunden bei Trainer Denis Husic: „Nach der Katastrophe kann ich nur zufrieden sein. Die ersten zwei Wochen nach seinem Tod waren brutal. Wir haben deshalb acht Trainingseinheiten weniger gehabt als geplant. Dafür waren wir heute erstaunlich gut."

Yigit Baydar (35.) mit einem platzierten Schuss via Innenstange legte den Grundstein für den Erfolg, Peter Kostenzer (80.) staubte nach einem Kopfball Baydars an die Stange zum 2:0-Endstand ab. „Das halbe Jahr spielen wir nur für Ismet. Er war meine rechte Hand und wir haben uns stets perfekt ergänzt. Ich war der Böse und er die gute Fee." Und der Gedanke an ihn hat wohl den angestrebten Punkt zum Auftakt verdreifacht.

Wacker-Coach Thomas Grumser war die Enttäuschung über den Auftritt seiner Elf ins Gesicht geschrieben, zumal die vergangene Trainingswoche anderes erwarten ließ: „Es war ein schlechter Auftritt und eine verdiente Niederlage. Wir konnten keine Torchancen kreieren und haben nach Fehlern den Mut verloren."

Nicht aus der Bahn warf indes am Sonntag den FC Kufstein ein 0:1-Rückstand gegen Pinzgau Saalfelden. Vor allem die Einstellung, Kampfbereitschaft und der unbedingte Siegeswille begeisterten Trainer Markus Duftner nach dem 2:1-Heimerfolg: „Mit den Neuzugängen ist eine andere Mentalität eingekehrt. Es hängt nicht mehr an ein oder zwei Spielern, sondern mehrere schieben an." Mit der Einwechslung von Stefan Hussl bewies Duftner ein goldenes Händchen, denn mit seinem Ausgleichstreffer (65.) machte der 27-Jährige die Wende erst möglich. Sinan Bicer (70.) brachte die drei Punkte ins Trockene und sorgte dafür, dass die Kufsteiner in der Tabelle wieder nach oben blicken können.