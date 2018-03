Von Thomas Mair

Wattens – Mehrere Negativserien galt es am Freitag für die WSG Wattens gegen Austria Lustenau zu beenden. Seit dem Wiederaufstieg in die Sky Go Erste Liga rennt die Silberberger-Elf einem Sieg gegen die Vorarlberger vergeblich hinterher und kassierte stets mindestens zwei Gegentore. Speziell bei Freistößen waren die Lustenauer brandgefährlich und erzielten daraus vier Treffer gegen die WSG.

Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Franz Wolny bekamen die Hausherren, bei denen Lukas Katnik und Simon Zangerl auf der Bank Platz nahmen und Roger Tamba (Muskelfaserriss), Oumar Toure und Dino Kovacec (jeweils Sperre) fehlten, die Stärke der Lustenauer zu spüren. Bei einem Schuss von Daniel Sobkova (3.) rettete die Latte für den geschlagenen Wattens-Schlussmann Ferdinand Oswald.

Für den ersten Wattener Abschluss sorgte Florian Toplitsch (16.), dessen Schuss zu hoch angetragen war. Besser machte es David Schnegg, der nach einer scharfen Hereingabe von Sebastian Santin zur 1:0-Führung (23.) vollendete. Mit dem linken Innenrist traf die 19-jährige Winter-Neuerwerbung von Tirolligist SC Imst genau ins lange Eck.

Die Wattener diktierten das Spielgeschehen und hatten bei einem Buchacher-Kopfball (35.), der auf der Linie gerettet wurde, Pech. Die spärlichen Vorstöße der Gäste – Wacker-Leihspieler Simon Pirkl saß angeschlagen auf der Ersatzbank – erstickte die Defensive im Keim, nur einmal musste Oswald bei einem Dorn-Schuss eingreifen.

Die 950 Zuschauer im Gernot-Langes-Stadion kamen auch nach der Pause auf ihre Kosten, zumal Benjamin Pranter aus der eigenen Hälfte startend perfekt von Kevin Nitzlnader bedient wurde und den hochverdienten 2:0-Endstand (64.) besorgte. „Heute waren wir richtig gut“, war WSG-Trainer Silberberger mit seiner Elf vollends zufrieden, hob die „fehlerlose Abwehrkette“ hervor und sprach von „einem sehr guten Start ins Frühjahr“.

Lediglich die Verletzungssorgen plagen den Coach. Toplitschs Saison ist wohl wegen einer Schulter-OP beendet, Tamba fällt drei Wochen aus und Pranter plagt seit Freitag der Muskel im Oberschenkel.