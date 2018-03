Dortmund – Drei Tage nach dem Europa-League-Out gegen Red Bull Salzburg hat Borussia Dortmund wieder einen Sieg gefeiert. Der Club von Trainer Peter Stöger kam am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga dank eines Treffers von Michy Batshuayi (24.) zu einem 1:0-Heimerfolg über Hannover 96 und ist damit weiterhin Dritter, einen Punkt hinter Schalke und drei Zähler vor Eintracht Frankfurt.

Unter Stöger ist der BVB in der Liga weiter ungeschlagen. Der Wiener musste auf den an Muskelbeschwerden laborierenden Marco Reus verzichten und stellte dafür den zuletzt kritisierten Mario Götze wieder auf, der sich diesmal stärker als gegen Salzburg präsentierte. Bei den Gästen, die zum vierten Mal in Folge verloren, fehlte Martin Harnik wegen einer Erkrankung.

Köln schöpft wieder Hoffnung

Der 1. FC Köln hat mit dem 2:0 (1:0)-Sieg im rheinischen Nachbarschaftduell mit Bayer Leverkusen zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga verlassen. Nach den Niederlagen der Konkurrenten VfL Wolfsburg, Mainz 05 und Hamburger SV dürfen sich Domstädter neue Hoffnungen im Kampf um den Klassenverbleib machen. Der Japaner Yuya Osako (9. Minute) und Simon Zoller (69.) trafen am Sonntag für den FC. Allerdings trennen die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck immer noch fünf Punkte von den Mainzern, die auf dem Relegationsrang 16 stehen und gegen die die Kölner am 7. April ihr nächstes Heimspiel bestreiten.

Bayer 04 verpasste dagegen die Chance, sich mit Blick auf die vier Champions-League-Ränge in eine bessere Position zu bringen. Das Team von Coach Heiko Herrlich bleibt auf dem fünften Rang. Bayer-Keeper Bernd Leno war restlos bedient. „Es ist unerklärlich, wie wir hier in einem so wichtigen Spiel so auftreten konnten. So richtig hat man nie gemerkt, dass heute etwas bei uns geht“, beklagte der Leverkusener Kapitän. „Am Ende waren das nur noch Verzweiflungsversuche.“ (dpa)