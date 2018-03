Leicester – Chelsea hat sich am Sonntag ins FA-Cup-Halbfinale gemüht. Die Londoner gewannen ihr Viertelfinalduell bei Leicester am Sonntagabend erst mit 2:1 (1:1,1:0) nach Verlängerung. Pedro brachte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte mit einem Kopfball in der 105. Minute ins Halbfinale, in dem Chelsea auf Southampton trifft.

Zuvor hatte Jamie Vardy (76.) die Gastgeber, bei denen Aleksandar Dragovic und Christian Fuchs auf der Bank saßen, in die Verlängerung geschossen. Alvaro Morata hatte Chelsea kurz vor der Pause in Führung gebracht (42.).

Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde stehen sich Manchester United und Tottenham Hotspur gegenüber. Die Spiele finden am 21. und 22. April beide im Londoner Wembleystadion statt. (APA/dpa)