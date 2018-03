Von Tobias Waidhofer

Klagenfurt – Der ehemalige Wattens-Spieler Christoph Freund macht als Sportdirektor in Salzburg einen exzellenten Job. Aber dem 40-Jährigen hellseherische Fähigkeiten zu attestieren, wäre dann wohl doch zu viel des Guten. Doch schon im März 2017 meinte Freund angesprochen auf Shootingstar Xaver Schlager: „Ich bin überzeugt, dass er in den nächsten ein, zwei Jahren bei uns ein Schlüsselspieler wird.“

Ein Jahr später hat der 20-jährige Oberösterreicher die Schlüssel im Mittelfeld der Salzburger Bullen längst fest im Griff. Eine Tatsache, die auch Teamchef Franco Foda nicht verborgen geblieben ist. Dem offensiven Mittelfeld-Mann winkt am Freitag (20.45 Uhr, live ORF eins) im Testspiel gegen Slowenien das A-Team-Debüt.

Der Deutsche schätzt besonders die Vielseitigkeit am Blondschopf. „Ich liebe Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können. Das ist bei ihm der Fall.“ Der 20-Jährige habe in Salzburg sowohl auf der Position des „Sechsers“ als auch des „Achters“ überzeugt. Beim Europa-League-Triumph der Salzburger über Dortmund beackerte das Multi-Talent teilweise sogar die Außenbahn.

„Bis nach Barcelona ist es ein langer Weg“

Schlager ist einer, der (am Platz) alles kann und auch mental Stärke ausstrahlt: Im ersten Spiel nach seiner ÖFB-Nominierung – dem Europa-League-Rückspiel gegen Dortmund – spielte Schlager so, als ob nie etwas gewesen wäre. „Xaver erobert viele Bälle und hat nach der Eroberung dann auch noch die Idee, in die Spitze zu spielen“, lobte Foda in der Halbzeit vor den Puls-4-Kameras. „Er sucht den finalen Pass und kommt auch selbst zum Tor­abschluss.“ Nur die Krönung – ein Torerfolg – blieb aus. Trotzdem glühten die Notizbücher der Scouts, die sich wieder einmal viel Positives notieren konnten. Aber die internationalen Spitzenklubs kennen Schlager, Youth-League-Sieger 2017, ohnehin längst bestens. Auch Barça-Scout Josep Moratalla ließ den Namen des Österreichers bereits öffentlich fallen. Die coole Antwort des Youngsters: „Bis nach Barcelona ist es ein langer Weg.“

Denn Schlager hat bereits so manche Schattenseite des Geschäfts kennen gelernt: 22 Spiele verpasste der Mann aus St. Valentin vergangene Saison mit einer Knöchelverletzung. „Das war keine einfache Zeit. Am Anfang hat es gar nicht so schlimm ausgesehen. Aber dann wurde die Pause immer länger.“ Inzwischen läuft der Tacho des Kilometerfressers aber wieder auf Hochtouren. Und den Glauben hat Schlager ohnehin nie verloren: „Mental war es nicht schwer zu verarbeiten, weil ich als 17-Jähriger eine ähnliche Verletzung hatte.“

Nachfolger von Junuzovic?

Voll erholt ist Schlager so was wie der „Posterboy“ für das Red-Bull-Projekt in Salzburg. Seit 2011 durchlief er alle Jahrgänge der Bullen-Akademie, um über die Stationen Liefering und Salzburg den Sprung ins ÖFB-Team zu schaffen.

Dort gilt es für Schlager in seinem ersten Lehrgang vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln. Langfristig könnte er die Nachfolge von Zlatk­o Junuzovic im Mittelfeld-Zentrum antreten oder auch die „Achter-Rolle“ von David Alab­a übernehmen. Der Bayern-Star wäre damit frei für die linke Abwehrseite. Wer Schlager gegen Dortmund gesehen hat, weiß: Das könnte eine Überlegung wert sein ...