Klagenfurt – Der neue Mannschaftsrat der österreichischen Nationalmannschaft ist noch nicht final bestimmt. Marko Arnautovic und David Alaba werden dem Gremium aber angehören. Das bestätigten die beiden ÖFB-Stars am Mittwoch bei einem Medientermin in Klagenfurt. Die beiden Wiener sehen sich auch unter Neo-Teamchef Franco Foda als Führungsspieler.

Alaba war bereits unter Fodas Vorgänger Marcel Koller Teil des sechsköpfigen Mannschaftsrates. In diesem standen mit Torhüter Robert Almer (verletzt), Martin Harnik (Rücktritt aus dem Nationalteam) und Marc Janko (nicht nominiert) aber auch drei Akteure, die derzeit nicht beim ÖFB-Team sind. Komplettiert wurde das Gremium von Kapitän Julian Baumgartlinger und Sebastian Prödl.

Den neuen Mannschaftsrat will Foda in diesem Lehrgang fixieren. Dass Baumgartlinger weiterhin als Kapitän fungiert, darauf hat sich der Deutsche bereits im Vorfeld festgelegt. Die Österreicher treffen am Freitag (20.45 Uhr) in Klagenfurt auf Slowenien. Vier Tage später folgt ein weiteres Testspiel in Luxemburg. (APA)