Von Alex Gruber

Innsbruck — Schwaz-Coach Bernie Lampl ist nicht gerade als Heißsporn bekannt, am Sonntag biss er sich auf die Zunge. Denn nach dem Schlusspfiff sah er sich auf Video eine Szene an, die unmittelbar vor dem 2:2 aus seiner Sicht „einen klaren" Elfer für sein Team hätte bedeuten müssen. So blieben die Knappenstädter zwar auch im 13. Liga-Spiel unter Lampl ungeschlagen, ein bitterer Nachgeschmack war aber dabei.

„Es war ein beinhartes Spiel mit viel Kampf. Wir sind gut reingekommen, haben dann aber aus dem Nichts das 0:1 kassiert und gut darauf reagiert. Und nach dem 2:1 sind wir recht souverän aus der Pause gekommen", wollt­e er seiner Elf ohne Torjäger Thomas Pichlmann (Viruserkrankung) keine Vorwürfe machen. Auch ein Probst-Sitzer hätte das 3:1 bedeuten können.

„Wir sind vom Winter in den Sommer gefahren. Es war der erste Kontakt mit Rasen. Und die Umstellung von unserem kleinen Kunstrasenplatz auf den großen Schwazer Naturrasen ist uns taktisch diszipliniert sehr gut gelungen", lobte auf der Gegenseite Kitzbühel-Coach Alexander Markl seine Elf, die wieder einmal interessante Personalien enthielt. Im Tor stand mit Nazar Penkovets ein­e 30-jährige Neuerwerbung aus der Ukrain­e, die zuletzt in der dritten polnischen Liga bei Wisla Pulawy unter Vertrag gestanden war. Und die Chance auf den 3:2-Siegtreffer ließ Ebrima Ndure, 25-jähriger Angreifer aus Gambia, der im Winter aus Hohenems gekommen war, aus.