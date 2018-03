Manchester – Manchester United hat beim englischen Fußballverband (FA) ein Ansuchen auf eine Installierung eines Frauen-Teams in der zweiten englischen Frauen-Liga gestellt. Die am Mittwochabend verlautbarte Entscheidung fiel wohl auch nach öffentlicher Kritik. United ist derzeit der einzige Verein aus der Premier League, der keine Damen-Auswahl stellt.

Arsenal, Chelsea, Liverpool und Manchester City sind beispielsweise in diesem Bereich in der ersten Liga, der Women‘s Super League one, vertreten. Der ehemalige United-Profi und nunmehrige englischen Frauen-Teamchef Phil Neville hielt seinen Ex-Club unlängst an, diesbezüglich nachzuziehen. Großbritanniens Sportminister Tracey Crouch kommentierte die Entscheidung am Donnerstag im Parlament. United sei „endlich im 21. Jahrhundert angekommen“. (APA/Reuters)