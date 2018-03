Innsbruck, Zams — Viel dramatischer als am Freitag beim Oberlandderby in der UPC Tirol Liga zwischen Zams und Silz/Mötz hätte die Frühjahrssaison bei winterlichen Bedingungen nicht losgehen können. Die Hausherren glichen in der vierten Minute der Nachspielzeit vor 500 Fans durch Fabian Burger zum 2:2 aus. „Für uns war es ein Happy End in einer kampfbetonten Partie auf schwerem Geläuf", frohlockte Zams-Coach Florian Schlatter, den der Blick ins Publikum freute: „Wir sind ein Zuschauermagnet." In der Landesliga Ost schlug Winterkönig Söll Jenbach mit 3:1. (lex)