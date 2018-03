Aus Klagenfurt: Tobias Waidhofer

Klagenfurt – Franco Foda hat einen Plan. Das betonte der österreichische Teamchef vor den Test-Länderspielen gegen Slowenien (heute, 20.45 Uhr, live ORF eins) und in Luxemburg (Dienstag, 20.30 Uhr, live ORF eins) bei der Abschlusspressekonferenz öfters. Verraten wollte der Deutsche in Sachen Aufstellung naturgemäß aber nicht viel. „Wir haben intensiv im taktischen Bereich gearbeitet und wollen gegen Slowenien flexibel im Spielsystem und in der taktischen Ausrichtung sein“, umrahmte Foda gestern seine Vorstellungen für den Test gegen Kevin Kampl und Co.

Es sind Worte, die heute auf eine defensive Dreier- statt Viererkette schließen lassen. David Alaba könnte demnach auf der linken Seite hinter „Spezl“ Marko Arnautovic den Außenbahnspieler mimen. Eine Variante, die ja auch schon Marcel Koller ausprobiert hatte. Auf der rechten Seite erhält wohl Stoke-Legionär Moritz Bauer den Vorzug vor dem Tiroler Schalke-Legionär Alessandro Schöpf.

Leidenschaft, Begeisterung und Spaß

Teamchef Foda geht davon aus, dass „wir ein gutes Spiel an den Tag legen. Ich will Leidenschaft, Begeisterung und Spaß sehen. Die Fans müssen das Gefühl entwickeln, dass hier eine Mannschaft am Werk ist, mit der sie sich identifizieren können.“

Apropos Fans: Knapp 20.000 werden heute den Weg ins Wörthersee-Stadion finden. Und die sollen – allen Experimenten zum Trotz – mit einem Sieg verwöhnt werden. „Ergebnisse sind immer wichtig. Wir werden sowohl gegen Slowenien als auch gegen Luxemburg alles tun, um das Spiel für uns zu entscheiden.“ In der Mittelfeldzentrale spielt Kapitän Julian Baumgartlinger eine Hauptrolle: „Die Vorfreude auf das Spiel ist spürbar.“ Man wolle viel Spielfreude an den Tag legen. „Dann können wir auch wieder eine Begeisterung rund ums Team schaffen.“ Denn auch der Leverkusen-Legionär weiß, dass bei der enttäuschenden EM und der verpatzten WM-Qualifikation einiges an Porzellan zerbrochen war.

Das soll aber der Vergangenheit angehören. Im Rahmen des Neustarts unter Franco Foda wurden die Uhren auf null gestellt. „Noch sind wir in einer Findungsphase“, betonte Baumgartlinger. „Alle müssen sich einfügen, auch Spieler, die länger dabei sind, merken, dass gerade eine neue Gruppe entsteht.“ Und zwar eine mit viel Qualität. Ob das Niveau hoch wie nie sei? „Das ist schwer zu vergleichen. Und vor allem müssen wir das erst beweisen.“ In der Breite sind die Optionen von Foda aber sicher gewachsen – wenn heute das Match angepfiffen wird, könnten auf der Ersatzbank ein Schöpf oder auch ein Michael Gregoritsch sitzen. Und damit Spieler, die sich in der deutschen Bundesliga längst einen Namen gemacht haben.

Kampl, Oblak, Ilicic als prominenteste Namen

So einen hat mit Kevin Kampl (aktuell RB Leipzig, früher Leverkusen, Dortmund, Salzburg) auch Slowenien in seinen Reihen. Der größte Star in den Reihen des Zwei-Millionen-Einwohner-Landes steht aber zwischen den Pfosten: Jan Oblak von Atlético Madrid. „Für mich ist das aktuell einer der besten Torhüter der Welt“, zog ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger den Hut vor dem 25-Jährigen.

In der Offensive ragt Atalanta Bergamos Josip Ilicic heraus, aber auch auf den ehemaligen Rapid-Angreifer Robert Beric, der zuletzt bei Saint-Étienne wieder seine Form gefunden hat, gilt es zu achten.

Prinzipiell tun sich einige Parallelen zum ÖFB-Team auf: Nach einer enttäuschenden WM-Qualifikation gibt es mit Tomaz Kavcic einen neuen Trainer. Und wie in Österreich um David Alaba hatte es auch in Slowenien zuletzt Diskussionen um die beste Position eines Stars gegeben: Kevin Kampl war sich darüber auch mit Ex-Teamchef Srecko Katanec nicht einig geworden. Unter dessen Nachfolger kehrt der 27-Jährige nun nach einem Jahr Abwesenheit ins Team zurück – als zentraler Mittelfeldspieler, wie von Kampl gewünscht ...