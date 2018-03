Wattens – Bereits im ersten Saisonspiel, beim Cup-Aus gegen Bad Gleichenberg, verletzte sich Florian Toplitsch an der Schulter. Seitdem plagte sich der Wattener Mittelfeldspieler mit Problemen herum. Im Derby gegen den FC Wacker zum Frühjahrsauftakt dann der nächste Rückschlag für den 26-Jährigen: Schulterluxation.

Die logische Konsequenz: Toplitsch musste unters Messer. Das sogenannte Labrum in der Schulter hatte sich zersetzt und wurde am Freitag operativ in den ursprünglichen Zustand genäht. Am Montag beginnt bereits die Reha, die acht bis zehn Wochen dauern wird.

Damit ist auch klar, dass Toplitsch wie sein Mittelfeld-Kollege Florian Mader (Rücken-Probleme) in dieser Saison nicht mehr für die WSG auflaufen kann. (TT.com)