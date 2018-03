Von Manuel Lutz

Telfs — Zum Abschluss der 16. Runde setzte es am Sonntag für Telfs einen Rückschlag im Titelkampf in der UPC Tirol Liga. Die Oberländer kamen vor 400 Zuschauern am heimischen Emat nicht über ein 1:1 gegen den Vorletzten aus St. Johann hinaus.

Telfs-Coach Werner Rott hatte schon zuvor mit keinem leichten Unterfangen gerechnet: „Wir haben immer gewusst, dass es schwer wird. Der Gegner hat sich hinten reingestellt und mit langen Bällen gearbeitet. Sie haben brutal gekämpft und unser Spiel zerstört." Dabei kam Telfs noch mit einem blauen Auge davon, denn die Gäste hatten in der Nachspielzeit nach einem Konter sogar die große Chance auf den Siegtreffer, wie Rott wusste: „In der 90 Minute haben sie auf die Stange geschossen, das war ihr einziger Torschuss."

Einem Sieg trauerte man im Lager der Unterländer nicht nach, wie Betreuer Roland Springinsfeld meinte: „Beim Zweiten ein Remis ist ein Top-Ergebnis für uns. Die weite Reise nach Telfs hat sich bezahlt gemacht und fühlt sich wie ein Sieg an." Der ehemalige Wacker-Kapitän Alexander Hauser nahm dabei wie schon im ganzen Herbst auf der Betreuerbank Platz, offenbar ist der 33-Jährige noch nicht ganz fit, wie Springinsfeld durchklingen ließ: „Wir wollten nichts riskieren. Wir haben genügend Kaderspieler." Zur Feier des Tages legte der St.-Johann-Tross noch einen Zwischenstopp in Innsbruck ein: „Jetzt gehen wir gemeinsam essen."