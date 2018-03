„Das war heute maximal Landesliga-Niveau", zeigt­e sich Wörgl-Trainer Denis Husic nach der Last-Minute-Niederlage (0:1) gegen den SV Seekirchen enttäuscht. „So eine schwache Leistung habe ich von meiner Mannschaft noch nie gesehen."

Dabei verlief der Frühjahrsauftakt für die „Wöagla Kicka", wie sie sich selbst bezeichnen, mit dem 2:0-Sieg über die Wacker Amateure recht vielversprechend. Am Sonntag konnte an diese Leistung nicht angeknüpft werden. „Vielleicht waren die Trainingseinheiten in der vergangenen Woche ein bisschen zu intensiv. Trotzdem gibt es für so eine Darbietung keine Ausreden." Das Spiel zeigte sich zumindest in Sachen Ergebnis lange ausgeglichen — der entscheidende Treffer fiel erst in Minute 90. Für Husic wäre ein Punktgewinn aber „keinesfalls verdient gewesen".

Abseits des Platzes gab es für die Wörgler dann doch noch Grund zur Freude. Vor dem Anpfiff übergaben die Seekirchner Spieler eine Spende über 200 Euro für den tödlich verunglückten Ex-Co-Trainer von Husic. „Hut ab vor den Seekirchner Spielern! Das war wirklich eine schöne Geste", zollte Husic dem Gegner Respekt. „Das Geld fließt direkt auf das eigens eingerichtete Spendenkonto. Dieses kommt dann der schwangeren Witwe zu Gute."

Eine Trauerminute wurde allerdings noch nicht abgehalten. Dafür habe man einen passenderen Zeitpunkt gefunden: „Wir werden die Trauerminute vor dem Derb­y gegen Kufstein in zwei Wochen abhalten. ,Icko' war dort nämlich als Spieler aktiv, so können wir dann alle gemeinsam noch einmal an ihn denken." (malu)