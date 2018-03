Maria Enzersdorf – Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat die Chance auf die Teilnahme an der EM-Endrunde 2019 am Leben gehalten. Mit einem 2:0 (0:0) gegen Mazedonien holte die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch am Dienstag den anvisierten Pflichtsieg. Altach-Profi Mathias Honsak erzielte in Maria Enzersdorf beide Treffer (65., 72.) für die ÖFB-Auswahl.

Österreich hielt in der Gruppe 7 der Qualifikation als Dritter den Anschluss an den Zweiten Russland. Auf Platz eins, der ein Fixticket für die EM bedeutet, rangieren unangefochten die bisher makellosen Serben. Die besten vier Zweiten der neun Gruppen bestreiten ein Play-off. Auf die Serben und Russen treffen die Österreicher Mitte Oktober. Im September warten zuvor noch Partien gegen Armenien (heim) und Gibraltar (auswärts).

Österreich gab in der BSFZ-Arena die noch nicht fitten Innenverteidiger Philipp Lienhart und Dario Maresic vor. Dominik Prokop musste nach einer beim Aufwärmen erlittenen Zerrung passen. Angeführt von Kapitän Konrad Laimer und den vom A-Team abgestellten Maximilian Wöber erarbeiteten sich die zuletzt in einem Test gegen Dänemark mit 0:5 unter die Räder gekommenen Rot-Weiß-Roten rasch ein spielerisches Übergewicht. Das schlug sich aber zunächst nicht in Tore um. Bei der besten Möglichkeit vor der Pause parierte Mazedoniens Schlussmann einen Wöber-Kopfball (8.) bravourös.

Die in der Tabelle nur vor Schlusslicht Gibraltar liegenden Mazedonier trafen unmittelbar nach Wiederanpfiff aus einem Fernschuss die Latte. Ansonsten war von den Gästen offensiv wenig zu sehen. Bei einem Abschluss von Honsak rettete danach ein Verteidiger noch vor der Torlinie, ehe der Flügelspieler nach Vorarbeit von Salzburgs Hannes Wolf und Juventus-Legionär Arnel Jakupovic das fällige 1:0 erzielte. Der von Salzburg an Altach verliehene Wiener legte im Zusammenspiel mit Jakupovic dann noch zur Entscheidung nach.

„In der ersten Halbzeit war es für uns schwer durchzukommen. Durch das 1:0 war ein wenig eine Erlösung da“, sagte Torschütze Honsak nach Schlusspfiff im ORF-Interview. Mittelfeldmotor Laimer sprach von einem verdienten Sieg. „Wir hätten auch noch höher gewinnen können“, betonte der Leipzig-Profi, und ergänzte: „Das war eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllt haben. Das war wichtig für uns.“

Für Teamchef Gregoritsch war vor allem die Reaktion auf die herbe Niederlage gegen Dänemark fünf Tage zuvor entscheidend. „Wir haben defensiv sehr gut spielt, haben nur einen Torschuss zu gelassen. Die Mannschaft war zum Teil verunsichert, aber ich freue mich sehr für die Truppe. Sie hat gezeigt, dass sie wieder aufstehen kann.“

U17-Team verpasst EM-Start

Österreichs Fußball-U17-Team hat wie erwartet den EM-Startplatz verpasst. Zum Abschluss in Pool 6 gab es am Dienstag in Rohrbach an der Lafnitz ein 0:0 gegen Frankreich und damit den ersten Punktgewinn für den von Rupert Marko betreuten Gruppenletzten. Bei der Endrunde in England sind Bosnien-Herzegowina und Dänemark dabei. (APA)