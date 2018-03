Aus Luxemburg: Tobias Waidhofer

Luxemburg — Was benötigt ein Favorit, wenn er bei einem äußerst defensiv eingestellten Außenseiter antreten muss, am dringendsten? Richtig: ein frühes Tor. Und genau für das sorgte am Dienstag nach vier Minuten Marko Arnautovic. Vorausgegangen war ein 60-Meter-Traumpass von Sebastian Prödl. Der Lupfer des West-Ham-Legionärs zeugte dann aber auch von technischer Brillanz.

Wie erwartet hatte Teamchef Franco Foda seine Elf gehörig durcheinandergewirbelt: Einzig Prödl, Kapitän Julian Baumgartlinger, Valentino Lazaro und eben Arnautovic blieben aus der so starken Startelf vom 3:0 gegen Slowenien übrig, Stefan Ilsanker hatte mit einer Kaspelzerrung im Knie am Montag die Heimreise antreten müssen. Torhüter Jörg Siebenhandl feierte indes seine Länderspiel­premiere, Michael Gregoritsch durfte sich über das Startelf-Debüt freuen. Defensiv kehrte Franco Foda diesmal zur Viererkette mit den beiden Außenverteidigern Moritz Bauer und An­dreas Ulmer zurück.

Doch nach dem schnellen Jubel über das bereits angesprochene Arnautovic-Tor und einem gefährlichen Schuss von Florian Grillitsch (6. Minute) war der Schwung vorerst dahin. Es schlichen sich immer mehr Unkonzentriertheiten im Spielaufbau ein, wenngleich die Luxemburger daraus bei einigen Kontern kein Kapital schlagen konnten.

Das Spiel passte sich in der Folge immer mehr dem regnerischen Wetter an. Beim 2:0 der Österreicher halfen die Gastgeber dann doch kräftig mit: Keven Malget fabrizierte einen schlimmen Ballverlust, der aber auch dem Pressing von Florian Grillitsch zugerechnet werden kann. Und der Hoffenheimer, dessen Berater zuletzt Gerüchten um einen Wechsel zum AC Milan in der Fußball-Bild ein Absage erteilt hatte, ließ sich nicht zweimal bitten und traf zur beruhigenden Führung (39.). Es war das erste Länderspiel-Tor für den Mittelfeld-Strategen. Mit dem beruhigenden 2:0-Vorsprung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Ohne Wechsel — also weiter im 4-2-3-1-Mantel — begann das ÖFB-Team den zweiten Durchgang. Ein Gregoritsch-Freistoß strich in der 51. Minute gleich knapp über die Latte, ein Treffer des Augsburgers wurde in Minute 55 richtigerweise aberkannt. Doch in Minute 59 durfte sich der Angreifer per Kopf doch über sein erstes Länderspiel-Tor freuen. Die Vorlage kam von Marko Arnautovic.

Nach einer Stunde musste dann Jörg Siebenhandl erstmals mit den Händen eingreifen — eine Tatsache, die auch für die konzentrierte Defensivleistung der ÖFB-Elf sprach. Ab der 62. Minute durfte dann auch der Ötztaler Alessandro Schöpf mitmachen. Der Schalke-Legionär nahm diesmal die rechte Offensiv-Position von Valentino Lazaro ein. Louis Schaub und Xaver Schlager sammelten wenig später ebenfalls Spielpraxis im Stade Josy Barthel.

Zwei Länderspieldebüts gab es durch die Einwechslungen von Stefan Hierländer und Peter Zulj noch zu vermelden. Das 4:0 durch Schaubs fünften Treffer im achten Länderspiel bildete den Schlusspunkt (84.).

Die ÖFB-Elf feierte damit den fünften Sieg in Serie. Das gab es zuletzt 2015 unter Marcel Koller. Außerdem startete Franco Foda so erfolgreich in eine Teamchef-Ära, wie es seit Erich Hof 1982 niemand mehr geschafft hat. Das nächste Länderspiel steigt übrigens im Innsbrucker Tivoli, wenn am 30. Mai WM-Gastgeber Russland in Tirol gastiert. Für den folgenden Test gegen Deutschland (2.6.) in Klagenfurt vermeldete der ÖFB bereits am Dienstag ein ausverkauftes Stadion Die ÖFB-Aktie ist weiter im Steigen.