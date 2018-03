Berlin – Brasilien hat in einem freundschaftlichen Testspiel gegen den regierenden Weltmeister Deutschland einen Prestigesieg geholt. Im Duell des vierfachen mit dem fünffachen Fußball-Weltmeister setzte sich der Rekordchampion aus Südamerika am Dienstag in Berlin mit 1:0 durch. Gabriel Jesus erzielte in der 38. Minute per Kopf den einzigen Treffer des Abends.

Es war der erste Vergleich seit dem legendären 7:1 Deutschlands im WM-Halbfinale 2014 gegen den damaligen Gastgeber. Im 18. Spiel unter Teamchef Tite gab es für die Brasilianer somit der 14. Sieg. Deutschland ging nach 22 Spielen ohne Niederlage indes wieder als Verlierer vom Rasen. Die bisher letzte Niederlage gab es im Juli 2016 im EM-Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich.

Bundestrainer Joachim Löw bot im Vergleich zum jüngsten 1:1 gegen Spanien sieben neue Spieler in der Startelf auf. Jerome Boateng agierte erstmals als Kapitän der DFB-Auswahl, bei der Mario Gomez im Angriff begann. Während Löw personelle Varianten testete, setzte sein Gegenüber Tite auf fast exakt jene Mannschaft, die zuletzt Russland mit 3:0 geschlagen hatte. Einzig mit Fernandinho kam mehr Kampfkraft im Mittelfeld.

Vor über 72.000 Zuschauern im Olympiastadion siegte Brasilien verdient. Deutschland strahlte kaum Torgefahr aus, einzig bei einem Schuss von Julian Draxler bereits in der Nachspielzeit musste Brasiliens Torhüter Allison wirklich eingreifen. Die ohne ihren verletzten Superstar Neymar angetretene „Selecao“ trat bei schnellen Gegenstößen offensiv deutlicher in Erscheinung. ManCity-Stürmer Jesus donnerte dann zunächst einen Ball über die Latte, ehe er zwei Minuten später nach einer Flanke von rechts zur Stelle war. Den Kopfball aus kurzer Distanz konnte Deutschlands Kevin Trapp nicht vor der Linie abwehren.

In der zweiten Spielhälfte hätten die Brasilianer ihre Führung ausbauen können. Die beste Möglichkeit vergab Jesus, der in der 68. Minute nicht ins leere Tor köpfeln konnte. Die deutschen Angriffsaktionen wurden von den kompakt auftretenden Gästen zumeist schon vor dem Strafraum gestoppt.

England nur Remis gegen Italien

Englands Fußball-Nationalmannschaft hat den zweiten Sieg im zweiten hochkarätigen WM-Testspiel verpasst. Die Auswahl von Nationaltrainer Gareth Southgate kassierte am Dienstag in London gegen die nicht qualifizierten Italiener spät den Ausgleich und kam nur zu einem 1:1 (1:0). Angreifer Jamie Vardy brachte die Three Lions nach einem schnell ausgeführten Freistoß in Führung (26. Minute). Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma, der für Rekord-Nationalspieler Gianluigi Buffon im Tor stand, war chancenlos. Lorenzo Insigne (87./Foulelfmeter) traf spät zum Ausgleich. Der Strafstoß wurde erst per Videobeweis gegeben.

Vier Tage nach dem 1:0 gegen die Niederlande verpasste England damit den nächsten Erfolg. In Russland treffen die Three Lions auf Belgien, Panama und Tunesien.

Spanien feierte 6:1-Sieg über Argentinien

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft präsentiert sich keine drei Monate vor dem Startschuss in die WM-Endrunde in bestechender Form. Der Weltmeister von 2010 deklassierte den regierenden Vizeweltmeister Argentinien am Dienstag in Madrid mit einem 6:1-Heimerfolg. Real Madrids Isco erzielte drei Tore für die Hausherren. Bei Argentinien kam Lionel Messi erneut nicht zum Einsatz.

Der Superstar des FC Barcelona laborierte laut Verbandsangaben an muskulären Problemen. Von der Tribüne aus sah Messi den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Nicolas Otamendi (39.) zum 1:2. Es war ein seltener Hoffnungsschimmer für die Südamerikaner. Spanien schoss in der zweiten Spielhälfte Tore nach Belieben. Neben Isco (27., 52., 74.) jubelten auch Thiago Alcantara (55.) und Iago Aspas (73.). Die Führung im Wanda Metropolitano von Atletico Madrid hatte Hausherr Diego Costa (12.) erzielt.

Ärgerlich war der Abend höchstens für Gerard Pique. Der Barcelona-Verteidiger wurde zu Beginn der Partie von einigen Anhängern ausgepfiffen. Der langjährige Teamspieler gilt als klarer Befürworter des umstrittenen Katalonien-Referendums.

Polen schlägt Südkorea, Belgien gewinnt

In anderen WM-Tests gewann Polen gegen Südkorea mit 3:2, wobei Piotr Zielinski erst in der Nachspielzeit zur Entscheidung traf. Torjäger Robert Lewandowski brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, Kamil Grosicki legte vor der Pause nach (45.). Lee Chang-min (85.) und Salzburg-Profi Hwang Hee-chan (87.) konnten zunächst mit späten Treffern ausgleichen. Belgien schlug Saudi-Arabien mit 4:0, Romelu Lukaku traf dabei zweimal.

Schweiz deklassierte Panama mit 6:0

Vier Tage nach dem Sieg in Griechenland hat die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft auch das zweite Testspiel des Jahres gewonnen. In Luzern deklassierte sie Panama im Vergleich zweier WM-Teilnehmer mit 6:0. Obwohl die Schweizer mit einer verstärkten B-Mannschaft antraten, hatten sie mit den Lateinamerikanern von Beginn weg keine Probleme.

Zwischen der 22. und 39. Minute schossen Blerim Dzemaili, Granit Xhaka, Breel Embolo und Steven Zuber die Schweizer Auswahl 4:0 in Führung. Nach der Pause trafen auch noch Mario Gavranovic und Fabian Frei. Die Schweizer reihen im Moment einen Sieg an den nächsten - seit dem Herbst 2016 haben sie 13 von 15 Partien gewonnen. Panama hat sich erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert.