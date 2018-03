Perus Nationalmannschaft hat im Rahmen der Vorbereitung auf die WM-Endrunde in Russland den nächsten Sieg gegen einen europäischen WM-Starter gefeiert. In einem Testspiel gegen Island in Harrison/New Jersey setzten sich die Südamerikaner am Dienstag (Ortszeit) mit 3:1 durch. Der Erfolg kam vier Tage, nachdem Peru bereits Kroatien (2:0) geschlagen hatte.

Die Kroaten setzten sich wiederum bei ihrem nächsten Test gegen Mexiko in Arlington/Texas mit 1:0 durch. Ivan Rakitic traf in der 62. Minute per Elfmeter für die Kroaten, bei denen einige Stammspieler fehlten. Bei Mexiko musste Verteidiger Nestor Araujo in der ersten Spielhälfte mit einer Knieverletzung vom Feld. Araujo droht damit für die Endrunde auszufallen. (APA)