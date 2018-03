Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat den Vertrag mit Bewerbssponsor Tipico um zwei weitere Saisonen verlängert. Dies gab die Liga am Donnerstag bekannt. Der ursprüngliche Vertrag mit dem deutschen Sportwetten-Anbieter wäre nach der laufenden Spielzeit ausgelaufen. Bei der Unterschrift des neuen Kontrakts wurde auch eine Option über eine weitere Saison verankert.

Tipico ist seit 2014/15 Titelsponsor des heimischen Fußball-Oberhauses, das sich ab kommender Saison in einem neuen 12er-Liga-Format präsentiert. „Wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft langfristig verlängern konnten. Wir starten mit einem innovativen und bewährten Partner in die neue Bundesliga-Ära und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg“, sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer in einer Aussendung.

Marlon van der Goes, Chief Commercial Officer bei Tipico, wertete die weitere Zusammenarbeit als gegenseitiges Bekenntnis. „Unser Engagement in Österreich dient seit 2014 der Förderung des hiesigen Spitzenfußballs und darauf sind wir stolz. Wir freuen uns auf die kommenden Spielzeiten und mit der Ligareform auf ein neues Kapitel in der Tipico Bundesliga“, meinte Van der Goes. (APA)