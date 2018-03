Der FC Barcelona bangt vor dem Ligaspiel gegen den FC Sevilla um den Einsatz von Superstar Lionel Messi. Der Argentinier absolvierte am Donnerstag teilweise Training mit der Mannschaft, wie Spaniens Tabellenführer mitteilte. Messi hatte die Länderspiele Argentiniens gegen Italien (2:0) am vergangenen Freitag und Spanien (1:6) am Dienstag wegen muskulären Problemen im Oberschenkel verpasst.

Barcelona tritt in der 30. Runde am Samstag in Sevilla an. Aktuell haben die Katalanen elf Punkte Vorsprung auf den Zweiten Atletico Madrid. In der kommenden Woche trifft Barcelona im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League dann auf die AS Roma. Sevilla ist ebenfalls zu Hause gegen den FC Bayern München im Einsatz. (APA/AFP)