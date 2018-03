Innsbruck — Das Programm im Tiroler Fußball-Unterhaus war am katholischen Fasttag Karfreitag überschaubar. Schon am Gründonnerstag hatte der SV Telfs in einem vorgezogenen Match der UPC Tirol Liga im Derby gegen Zams einen klaren 5:0-Kantersieg gefeiert.

In der Westliga war am Freitag der FC Kufstein am Zug. Die Festungsstädter gingen im Heimspiel gegen Dornbirn nach einem Treffer von Edelroutinier Mathias Treichl früh in Front, um kurz vor dem Pausentee den Ausgleich hinnehmen zu müssen. In einer durchaus munteren Partie fiel kein weiterer Treffer mehr. Schwaz holte — wieder ohne Torjäger Thomas Pichlmann — bei den Altach Amateuren mit neuem System (1-3-1-3-3) einen 1:0-Auswärtssieg.



In der UPC Tirol Liga war das Derby zwischen Zirl und Kematen kein großer Augenschmaus. Die Hausherren konnten mit dem 1:0 aber sehr gut leben. Nach einer Standardsituation markierte Petar Curcic bereits nach 20 Minuten das Goldtor. Für die Blues aus Kematen war es die zweite Niederlage im Frühjahr, während der SVI gegen Kundl seinen zweiten Sieg 2018 feierte. (lex)