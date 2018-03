Paris – Brasiliens Fußball-Star Neymar wird in zwei bis drei Wochen aus seiner Heimat zu seinem Club Paris Saint Germain (PSG) zurückkehren. Das gab PSG-Trainer Unai Emery am Freitag bekannt. Neymar hat sich am 25. Februar rechts am Knöchel verletzt und einen Haarriss im Mittelfußknochen zugezogen und ist am 3. März in Brasilien operiert worden. Seine Auszeit wurde für sechs bis acht Wochen angegeben. (APA/AFP)