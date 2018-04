London – Vorentscheidung im Rennen um die Champions-League-Plätze in England: Die Tottenham Hotspur setzten sich am Sonntag im Schlager beim FC Chelsea mit 3:1 durch und rangieren mit nun acht Punkten Vorsprung auf die „Blues“ auf Platz vier der Premier League. Auf den Dritten Liverpool fehlen den „Spurs“ zwei Zähler, auf den Zweiten Manchester United vier. Sieben Runden sind in England noch zu spielen.

Alvaro Morata hatte die Heimelf nach einer halben Stunde in Führung geschossen, Christian Eriksen (45.) kurz vor der Pause und ein Doppelpack von Dele Alli (62., 66.) bescherten dem Stadtrivalen aber wichtige drei Punkte.

Aubameyang-Doppelpack bei Arsenal-Sieg

Fünf weitere Zähler hinter Chelsea zurück rangiert der FC Arsenal auf Platz sechs. Die „Gunners“ setzten sich am Sonntag gegen das abstiegsbedrohte Stoke City, bei dem ÖFB-Teamkicker Moritz Bauer auf dem rechten Flügel durchspielte, mit 3:0 durch. Die Entscheidung fiel erst im Finish: Pierre-Emerick Aubameyang (75./Elfm., 86.) und Alexandre Lacazette (89./Elfm.) erzielten die Tore für Arsenal. (TT.com)