Innsbruck – Nach dem Sieg am Montagabend über Verfolger Wiener Neustadt war die Freude bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des FC Wacker groß. Am Tag danach wurde die Laune bei den Schwarz-Grünen durch zwei Verletzungen getrübt. Florian Jamnig und Martin Harrer werden dem Tabellenführer mehrere Wochen fehlen.

Bei Jamnig, der bereits in der 36. Minute vom Platz musste, wurde ein Faszieneinriss am hinteren rechten Oberschenkel diagnostiziert. Harrer erlitt einen Innenbandeinriss im linken Knie am Adduktorenansatz. Beide Spieler werden konservativ behandelt. (TT.com)