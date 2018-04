Das freundschaftliche Länderspiel von Österreich gegen Brasilien war am Freitag in Rekordzeit ausverkauft. Fünfeinhalb Stunden nach Beginn des Vorverkaufs waren alle 48.500 Eintrittskarten für das Match am 10. Juni im Ernst-Happel-Stadion vergeben. Bereits nach 30 Minuten waren laut ÖFB 30.000 Tickets verkauft. (APA)