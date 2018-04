Le Havre — Der Fußball-Club Le Havre aus der zweiten französischen Liga trauert um Samba Diop. Der 18-Jährige, der 21 Spiele für die zweite Mannschaft von Le Havre in der vierthöchsten Liga bestritten hatte, sei am Freitag tot aufgefunden worden, teilte sein Verein mit. Über die Todesursache war vorerst nichts bekannt. Das Spiel zwischen Le Havres erster Mannschaft und Stade Reims am Samstag wurde abgesagt.

Der französische Fußball war zuletzt von weiteren Todesfällen von Nachwuchsspielern überschattet worden. Vergangene Woche verstarb der erst zwölfjährige Baptiste Le Foll vom Erstligisten Guingamp. Drei Wochen zuvor starb Thomas Rodriguez von Tours im Alter von 18 Jahren. (APA)

C'est avec une énorme tristesse que nous vous faisons part du décès de notre joueur Samba Diop.



Il s'agit d'un moment extrêmement difficile pour nous tous.



Tout le club du HAC présente ses plus sincères condoléances à la famille de Samba.



— HAC Football ?? (@HAC_Foot) 7. April 2018