Manchester – Mit einem 3:2-Auswärtssieg im Derby hat Manchester United die vorzeitige Meisterfeier des Stadtrivalen noch einmal verhindert. Nach 0:2-Halbzeitrückstand drehte das Team von Trainer Jose Mourinho die Partie am Samstag nach der Pause und wahrte damit die rein theoretische Chance, Manchester City in der Tabelle der Premier League noch abzufangen.

Besonders wichtig auf dem Weg zur erst zweiten City-Niederlage in dieser Meisterschaft war der Franzose Paul Pogba, der mit einem Doppelschlag (53., 55.) kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich schaffte. United-Innenverteidiger Chris Smalling erzielte in der 69. Minute per Direktabnahme nach einem Freistoß den Treffer zum 3:2. Kapitän Vincent Kompany (25.) und Ilkay Gündogan hatten City in der ersten Hälfte in Führung gebracht.

In der nächsten Premier-League-Runde ist der Titelgewinn für die „Citizens“ aus eigener Kraft nicht möglich - im Gegenteil: Weil Manchester United zuhause gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion spielt, und Manchester City auswärts gegen das formstarke Tottenham Hotspur antritt, könnte der komfortable Vorsprung von derzeit 13 Punkten sogar noch etwas kleiner werden.

Die erste Premier-League-Niederlage hatte sich die Truppe von Pep Guardiola im Jänner gegen Liverpool eingefangen - also gegen jenen Gegner, der auch am Mittwoch in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel 3:0 gewonnen hatte. City kassierte damit zum zweiten Mal in einer Woche gleich drei Gegentore. Am Dienstag steht in Manchester das Rückspiel an. (APA)