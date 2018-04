London – Die kommende Saison in der Champions League wird voraussichtlich ohne den FC Chelsea über die Bühne gehen. Die Londoner kamen am Sonntag gegen West Ham nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und liegen sechs Runden vor Schluss in der Tabelle nun bereits zehn Zähler hinter Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

West Ham baute unterdessen den Abstand auf die Abstiegsplätze auf sechs Zähler aus. Cesar Azpilicueta hatte Chelsea in Führung gebracht, Javier Hernandez glich nach Vorarbeit von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic rund eine Viertelstunde vor Schluss aus.

Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Arsenal gegen Southampton durch Tore von Pierre-Emerick Aubameyang und Danny Welbeck (2) knapp mit 3:2 gegen Southampton durch. (TT.com)