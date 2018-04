Manchester – Wie ein Raumschiff schwebte Manchester City in England lange in ganz anderen Sphären als die Konkurrenz aus Liverpool, London oder der eigenen Stadt. Und auch wenn die Meisterschaft den „Citizens“ nicht mehr zu nehmen sein wird, ist die Stimmung angespannt. Es waren zwei Niederlagen in einer bisher fast makellosen Saison, die es rund um das Etihad-Stadium brodeln lassen. Zuerst das 0:3 im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel in Liverpool, dann das 2:3 nach 2:0-Führung im Derby gegen Manchester United.

„Jetzt müssen wir versuchen, tapfer genug zu sein, um aufzustehen und uns auf Dienstag konzentrieren“, sagte Coach Pep Guardiola nach dem 2:3 gegen United. Die Hoffnung, doch noch das Halbfinale der Königsklasse zu erreichen, hat der 47-Jährige noch nicht verloren. Doch wirklich optimistisch wirkt er nicht, eher unruhig und gestresst. Der Vulkan Pep scheint vor dem Ausbruch zu stehen.

5:0-Ligasieg als gutes Omen

Dass Man City ins Halbfinal­e der Königsklasse einzieht, erwartet nach der bitteren Pleite gegen United kaum jemand. „Das könnte ernsthafte Auswirkungen für das Liverpool-Spiel haben“, hatte BBC-Kommentator Alan Green am Samstag vermutet, als die Spieler mit hängenden Köpfen vom Platz schlichen.

Am Samstag war José Mourinho der Spielverderber, heute (20.45 Uhr) könnte es Jürgen Klopp sein. Im direkten Vergleich mit dem früheren Dortmund-Trainer, auf den Guardiola in seiner Zeit beim FC Bayern München schon in der Bundesliga regelmäßig traf, liegt Guardiola hinten. Von 13 Duellen mit dem Deutschen gewann der Spanier fünf, siebenmal ging Klopp als Sieger vom Platz, einmal teilten sie sich die Punkte.

Heute könnte Klopps Team sogar eine Niederlage reichen. Voraussetzung ist allerdings, dass City nicht vier Tor­e mehr schießt als Liverpool. Ein solches Szenario ist nicht völlig abwegig. Am vierten Spieltag der Premier-League-Saison fegte Manchester Cit­y die Reds zu Hause mit 5:0 vom Platz. Wohl auch deshalb mahnte Klopp vor dem Rückspiel: „Wir müssen noch mal höllisch arbeiten.“

Die Reds hoffen auf ihren Top-Torjäger Mohamed Salah. Der Ägypter hatte im Hinspiel das erste Tor erzielt, sich später aber leicht verletzt. Am Wochenende im torlosen Derb­y beim FC Everton schonte Klopp seinen Stürmer vorsichtshalber.

Keine Zweifel an Barcas Halbfinal-Einzug

Eigentlich kaum zu glauben: Zwei Champions-League-Spielzeiten in Folge hat der große FC Barcelona das Halbfinale verpasst. Und das, nachdem man von 2008 bis 2013 rekordverdächtige sechs Mal in Serie in die Vorschlussrunde der Fußball-Königs­klasse eingezogen war. Zweifel daran, dass die Katalanen in der aktuellen Saison wieder in die Runde der besten vier Mannschaften zurückkehren, gibt es nach dem 4:1-Hinspielsieg gegen die AS Roma kaum noch. Zu überlegen war das Barca-Starensemble vor einer Woche im Nou Camp. Und bei der Roma war am Samstag auch noch die Generalprobe in die Hose gegangen – mit einem 0:2 gegen Florenz. (t.w.)